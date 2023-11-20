Президент Сомали заявил о роли Восточноафриканского сообщества в продбезопасности страны

Хасан Шейх Мохамуд отметил, что вступление Могадишо откроет ему доступ на региональный рынок

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Грядущее вступление Сомали в Восточноафриканское сообщество (ВАС) позволит стране укрепить продовольственную безопасность через доступ к региональному рынку. Об этом заявил президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд на пленарной сессии Глобального саммита по продовольственной безопасности в Лондоне.

"Укреплению продовольственной безопасности послужит и наше вступление до конца месяца в Восточноафриканское сообщество, что даст нам доступ на региональный рынок", - заявил сомалийский лидер.

Восточноафриканское сообщество было заново учреждено в 2000 году лидерами Кении, Танзании и Уганды на основе существовавшего с 1967 по 1977 год сообщества Восточной Африки. В 2007 году к ним присоединились Бурунди и Руанда, в 2016 году - Южный Судан, а в 2022 году - Демократическая Республика Конго. Сомали является кандидатом на вступление в ВАС, в августе текущего года в Найроби прошли переговоры между Сомали и ВАС. Главы государств-членов объединения проголосуют по вопросу членства Сомали на саммите 24 ноября.

Организация ставит своей целью расширение и углубление экономической, политической, социальной, культурной и правовой интеграции вплоть до создания в будущем политической федерации государств Восточной Африки. Штаб-квартира ВАС находится в Танзании.