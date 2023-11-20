20 ноября, 10:29

Эммет Шир подтвердил назначение на пост директора OpenAI

Он объявил, что организует расследование увольнения экс-руководителя Сэма Альтмана

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Экс-гендиректор стримингового сервиса Twitch Эммет Шир подтвердил свое назначение на пост гендиректора американской технологической компании OpenAI, разработчика нейросети ChatGPT. В качестве одного из своих первых шагов на новой должности он организует проведение независимого расследования обстоятельств увольнения бывшего руководителя корпорации Сэма Альтмана, сообщил бизнесмен в соцсети X.

"Сегодня мне позвонили и предложили рассмотреть возможность, которая выпадает раз в жизни - стать временным генеральным директором OpenAI. Я взялся за эту работу, потому что считаю, что OpenAI - одна из самых важных компаний, существующих в настоящее время", - написал он. Шир также указал, что в рамках своего плана управления компанией на ближайшие 30 дней, он наймет независимого специалиста, который расследует обстоятельства, приведшие к увольнению бывшего генерального директора Сэма Альтмана, и подготовит соответствующий отчет.

Кроме того, новый руководитель компании намерен "поддерживать контакт с как можно большим количеством сотрудников, партнеров, инвесторов и клиентов", чтобы собрать информацию, на основе которой он в будущем сможет "реформировать управленческую и лидерскую команду в свете недавних изменений". В частности, Шир готов пойти "на существенные реформы в структуре организации", в том числе рассмотрит возможность "изменений в руководстве компании". Новый генеральный директор также отметил, что будет действовать "при поддержке совета директоров", которые обеспечат финансирование будущих изменений.

Ранее генеральный директор американской компании Microsoft Сатья Наделла заявил, что ушедшие в отставку глава компании OpenAI Сэм Альтман и ее сооснователь Грег Брокман возглавят исследовательскую группу корпорации. Он также отметил, что Microsoft сохраняет приверженность партнерству с OpenAI.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста. Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

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