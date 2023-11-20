Новак утвердил состав оргкомитета по подготовке Кавказского инвестиционного форума

Туда вошли министр экономического развития Максим Решетников, а также заместители министров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Утвержден состав оргкомитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), его возглавил вице-премьер Александр Новак, сообщается на сайте правительства РФ.

"Заместитель председателя правительства, куратор СКФО Александр Новак утвердил состав организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума, который он возглавил согласно указу президента России Владимира Путина. Заместителем председателя оргкомитета и ответственным секретарем станет советник президента России Антон Кобяков", - говорится в сообщении.

В состав оргкомитета вошли министр экономического развития Максим Решетников, а также заместители министров финансов, экономического развития, промышленности и торговли, иностранных дел, сельского хозяйства, транспорта, энергетики, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, спорта. В подготовке форума будут задействованы главы регионов, входящих в состав СКФО, топ-менеджеры крупнейших госкорпораций, члены бизнес-объединений и общественных организаций.

"Северо-Кавказский федеральный округ имеет огромный потенциал, - подчеркнул Новак, слова которого приводятся в сообщении. - Мы видим большую заинтересованность в развитии его регионов со стороны бизнеса, его жителей, а также среди представителей стран "каспийской пятерки". Кавказская инвестиционная выставка, состоявшаяся впервые в мае этого года, и живой диалог между государством, бизнесом и общественными институтами на площадке мероприятия это подтвердили. Уверен, что Кавказский инвестиционный форум станет деловой и выставочной площадкой, которая укрепит связи и придаст дополнительный импульс развитию Северо-Кавказского федерального округа".

Сообщается, что оргкомитет создается для координации и контроля деятельности по всем направлениям и мероприятиям, связанным с инвестфорумом. В ближайшее время состоится первое заседание оргкомитета.

"Начинается плановая подготовка к Кавказскому инвестиционному форуму. Весной следующего года мероприятие впервые пройдет в этом статусе в соответствии с указом президента Российской Федерации. <…> Ожидаем, что форум в следующем году вызовет большой интерес у бизнеса, что конвертируется в рост интереса предпринимателей к самому региону. Это в интересах всей страны, всех нас", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Кобяков, чьи слова цитируются в сообщении.

О форуме

Кавказскую инвестиционную выставку в мае посетило около 3 тыс. человек, на площадке было подписано порядка 50 соглашений на сумму более 150 млрд рублей. Кавказский инвестиционный форум - 2024 пройдет в целях повышения инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа и в интересах его устойчивого социально-экономического развития. Организатором выступит фонд "Росконгресс".