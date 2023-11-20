Банк "Ак Барс" аккредитовался в Минцифры для работы с биометрией

Он стал четвертой кредитной организацией в перечне

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Банк "Ак Барс" получил аккредитацию для работы с биометрическими данными в Единой биометрической системе, следует из реестра Минцифры. Он стал четвертой кредитной организацией в перечне.

Банк аккредитован 15 ноября, со 2 ноября в реестре также числится ВТБ. Первыми вошли в список Россельхозбанк и Альфа-банк, это произошло в конце августа. В Минцифры тогда же заявили, что аккредитацию проходит и Сбербанк.

"Коммерсантъ" писал, что заявку на оперирование биометрией подавал "Почта банк", планы аккредитоваться есть и у "Тинькофф банка".

Биометрические данные должны храниться в ЕБС с 2023 года. Компании, которые когда-либо собирали их, обязаны передать их в систему. Коммерческие предприятия должны получить госаккредитацию, чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам.