20 ноября, 13:58

Мосгордума рассмотрит проект бюджета столицы 22 ноября

По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента в среду. Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по организации работы думы.

"Вопрос номер один - о готовности к проведению заседания Московской городской думы 22 ноября 2023 года. <...> Проект повестки [заседания], вопрос номер 1. Проект закона города Москвы о бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", - сказал в ходе заседания председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как прежде уточнял в беседе с ТАСС Шапошников, Мосгордума должна закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря. При этом документ обязательно рассматривается на заседании профильной комиссии по экономической и социальной политике, которое запланировано на 21 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияШапошников, Алексей ВалерьевичМосква
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