В Хабаровском крае заявили о необходимости 1,5 млрд рублей на капремонт 19 зданий СПО

Как уточнила министр образования и науки региона Виктория Хлебникова, на обновление материальной базы системы среднего профессионального образования направили почти 800 млн рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей необходимо на проведение капитального ремонта 19 зданий учреждений среднего профессионального образования (СПО) в Хабаровском крае. Об этом сообщила министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

"Существует острая необходимость в первоочередном порядке капитального ремонта 19 зданий, в том числе общежитий, шести краевых учреждений, которые находятся на территории городов Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Николаевск-на-Амуре. Предварительная стоимость - 1,5 млрд рублей. Мы готовы были бы приступить к этой программе и реализации этой задачи уже в 2024 году", - сказала она во время проведения Дней субъекта в Совете Федерации.

По ее словам, на обновление материальной базы системы СПО направили почти 800 млн рублей.

В свою очередь директор департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития Григорий Смоляк отметил, что за счет средств президентской "Единой дальневосточной субсидии" в 2023-2024 годах выделят 444 млн рублей на создание 96 современных мастерских в учреждениях СПО Хабаровского края.

Ранее Смоляк сообщал, что более 440 современных мастерских в образовательных организациях СПО создадут на Дальнем Востоке к 2026 году. Он отмечал, что уже проводится работа по оценке общей потребности ремонта зданий.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить на Дальнем Востоке открытие не менее 900 мастерских для подготовки кадров в рамках федерального проекта "Профессионалитет".