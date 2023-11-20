Минфин "не имеет обеспокоенности" по финансированию расходных обязательств новых регионов

Общий объем ресурсов для их поддержки увеличится на треть по сравнению с 2023 годом, сообщил глава ведомства Антон Силуанов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общий объем ресурсов для поддержки новых регионов РФ увеличится на треть по сравнению с текущим годом, заявил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. При этом, по его словам, Минфин "не имеет обеспокоенности" насчет финансирования расходных обязательств новых регионов.

"По параметрам бюджетов субъектов Российской Федерации. Сразу хочу сказать, что общий объем ресурсов, который направляется на поддержку новых регионов, - здесь не только вопрос бюджетной сбалансированности, но и вопросы восстановления экономики, социальной сферы, вопросы вхождения регионов в общее правовое поле - увеличивается на треть по сравнению с текущим годом. Общий порядок расчета бюджетов новых субъектов Российской Федерации считается прямым счетом", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы парламентариев.

Министр отметил, что объемы трансфертов считаются как в рамках дотаций на выравнивание сбалансированности по заработной плате, так и в случае, если собственной ресурсной базы не хватает. "Выделяем, предусматриваем отдельно трансферт на обеспечение сбалансированности четырех новых субъектов Российской Федерации. Прямой счет", - добавил он.

"Даже если в ходе исполнения бюджета [выяснится], что денег недостаточно, а сейчас ситуация обратная - деньги есть, и на счетах они есть, то всегда окажем поддержку, подставим наше плечо. Поэтому что касается финансирования расходных обязательств новых регионов, у нас здесь обеспокоенности нет", - резюмировал министр.

Ранее Силуанов заявлял, что объем межбюджетных трансфертов в новом федеральном бюджете на 2024 год сохранен на уровне более 3 трлн рублей.