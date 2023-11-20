Липецкая область на треть увеличила поддержку сельхозкооперативам в 2023 году

Субсидии в регионе выдавали на закупку сельхозпродукции, приобретение имущества членов кооператива, а также на покупку сельхозтехники

ТАСС, 20 ноября. Сельскохозяйственные кооперативы Липецкой области получили в 2023 году господдержку на 84,4 млн рублей, что на 32% больше уровня прошлого года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Объем господдержки, предоставленной в Липецкой области сельскохозяйственным потребительским кооперативам в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в этом году составил 87,4 млн рублей. Финансовую помощь получили 27 сельхозкооперативов. <...> В 2022 году 25 липецких сельхозкооперативов получили 64 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства региона, субсидии выдавали по трем направлениям: на закупку сельхозпродукции у членов кооператива и у граждан, которые ими не являются, на приобретение имущества членов кооператива, на покупку сельхозтехники, оборудования. Как уточняется в сообщении, некоторые сельхозкооперативы получили господдержку по двум и даже всем трем направлениям. В регионе уже пятый год помогают сельхозкооперативам по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Продукция местных производителей востребованная и, что особенно важно, очень качественная. Мы стараемся создавать все необходимые условия для продвижения их товаров и развития хозяйств", - цитирует пресс-служба губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.