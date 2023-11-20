Новый собственник завода Volvo в Калуге выразил готовность трудоустроить всех работников

Часть сотрудников уже перевели в новую структуру предприятия

КАЛУГА, 20 ноября. /ТАСС/. Новый собственник бывшего завода Volvo - АО "Автомобильное моторное общество" (АМО, входит ГК "Промышленные инвестиции") - заявил о готовности предложить работу всем сотрудникам предприятия. Компания заинтересована в сохранении трудового коллектива и уникальных компетенций сотрудников, сообщили на предприятии.

"Компания заинтересована в сохранении трудового коллектива и уникальных компетенций сотрудников, которые в полной мере будут востребованы, когда закончится период перезапуска завода и предприятие выйдет на плановые мощности. Заводу АМО для плановых объемов нужны все специалисты бывшего Volvo Trucks. При этом запланированная в 2024 году подготовка производства нового автомобиля требует времени. На этот период для обеспечения занятости работников на заводе будет организована временная сборка отечественных грузовиков в максимально возможном объеме", - говорится в сообщении.

Часть сотрудников уже перевели в новую структуру предприятия, остальные - в процессе перевода. Совместно с партнерами компания АМО подготовила варианты трудоустройства, которые не уступают привычным на заводе в Калуге. "Автозавод "Урал" - индустриальный партнер - одним из вариантов предлагает направить бывших работников Volvo Trucks в командировку или на работу вахтовым методом. Вахтовый метод предполагает чередование работы в Миассе [Челябинская область] и отдых дома, выплату вахтовой надбавки, оплату проезда и питания", - уточнили в компании, добавив, что это позволит работникам быть в штате на период временной занятости не потерять знания и навыки для последующей полноценной работы на заводе в Калуге.

Сотрудники, которых еще не перевели в АМО, находятся в простое. Они получают 2/3 заработной платы и при этом не ходят на работу, подбирая подходящие варианты работы. Всем сотрудникам, включая тех, кто пока не переведен, АМО сохранила прежний уровень страхования ДМС. Для тех, кто не готов к временному переезду, совместно с ведущими предприятиями региона нашли варианты трудоустройства на предприятиях Калужской области.

В сентябре 2022 года стало известно, что Volvo Group рассматривал различные варианты сокращения бизнеса в России, в том числе его частичную продажу. Правительство Калужской области оказало поддержку в перезапуске предприятий, новым собственником завода стала группа компаний "Промышленные инвестиции". В октябре 2023 года глава региона Владислав Шапша заявил о смене собственника и о планах выпустить первые грузовики в 2023 году.