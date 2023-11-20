Путин считает важным сохранение темпов обновления общественного транспорта в регионах

По словам главы государства, происходит загрузка предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов, и они производят необходимые количество и качество техники

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности продолжения процесса обновления общественного транспорта в регионах, отдельно отметив важность предприятий по производству такой техники. Глава государства участвует в церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

"Нужно удержать такой темп обновления транспорта", - сказал Путин, выслушав доклад губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В этом регионе, в частности, в последнее время активно обновляется подвижной состав.

Говоря же о производителях техники, президент подчеркнул, что это "очень важная составляющая всей совместной работы". "Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество и качество техники", - пояснил Путин.