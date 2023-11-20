20 ноября, 16:00

Путин считает важным сохранение темпов обновления общественного транспорта в регионах

© ТАСС/ Ruptly

По словам главы государства, происходит загрузка предприятий, работа обеспечена для многотысячных коллективов, и они производят необходимые количество и качество техники

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил о важности продолжения процесса обновления общественного транспорта в регионах, отдельно отметив важность предприятий по производству такой техники. Глава государства участвует в церемонии передачи регионам новой техники для общественного транспорта.

Читайте также
Путин по ВКС принимает участие в церемонии передачи общественного транспорта регионамПутин заявил, что ждет предложения по ускорению обновления общественного транспорта в РФ

"Нужно удержать такой темп обновления транспорта", - сказал Путин, выслушав доклад губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. В этом регионе, в частности, в последнее время активно обновляется подвижной состав.

Говоря же о производителях техники, президент подчеркнул, что это "очень важная составляющая всей совместной работы". "Загрузка наших предприятий происходит, работа обеспечена для многотысячных коллективов и, самое главное, что они обеспечивают нам и количество и качество техники", - пояснил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация