20 ноября, 16:18

Путин поблагодарил "Камаз" за выпуск современных электробусов

По словам генерального директора компании Сергея Когогина, за последние три года в восемь регионов поставили почти 1,2 тыс. единиц современной техники

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил работников "Камаза" за производство автобусов и электробусов с использованием обновленных мощностей.

Во время церемонии передачи регионам новой техники для системы общественного транспорта генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин доложил главе государства об участии предприятия в программах по модернизации общественного транспорта. Так, по его словам, за последние три года в восемь регионов поставлено почти 1 200 единиц современной техники.

"Сегодня модельный ряд пассажирского транспорта "Камаз" включает модификации автобусов на дизельном топливе, на метане, на электротоке", - отметил Когогин, заверив, что выпуск электробусов является приоритетной задачей. Он назвал "Камаз" основным поставщиком электробусов в РФ. Когогин пообещал, что до конца года "Камаз" поставит 87 электробусов в шесть регионов, планируется поставка еще нескольких сотен автобусов в 16 регионов. Генеральный директор подчеркнул, что производимая техника соответствует всем современным стандартам, предприятие намерено почти удвоить объем выпуска пассажирского транспорта в ближайшие два года.

"Спасибо вам, вашему коллективу, особые слова благодарности за то, что вы не на старой базе все это делаете, а постоянно обновляете производственные мощности и выдаете новые продукты на рынок. Вот это очень здорово, спасибо большое", - поблагодарил Путин своего собеседника. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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