Путин указал на важность развития транспортного комплекса

Президент отметил необходимость делать эту отрасль более современной

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Надежная работа транспорта обеспечивает достойное качество жизни людей и укрепление национальной экономики, поэтому следует работать над развитием этой отрасли, делать ее более современной, заявил президент России Владимир Путин.

"От четкой, надежной работы транспортного комплекса во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма и торгового оборота, укрепление всей национальной экономики", - сказал глава государства на церемонии передачи общественного транспорта регионам. "Потому так важно наращивать его возможности, делать более эффективным и современным", - добавил он.

По словам Путин, в этой сфере есть еще много задач, в частности, нужно реализовать масштабные проекты по строительству и модернизации транспортной инфраструктуры, формировать удобные маршруты, внедрять передовые цифровые сервисы и приложения для пассажиров и бизнеса.

"И конечно, надо повышать скорость и комфортность поездок", - подчеркнул глава государства, отметив, что в первую очередь это касается "общественного транспорта, который становится все более популярным". Как указал Путин, люди выбирают общественный транспорт как более быстрый и экономичный. Так, по всей стране автобусами, троллейбусами и трамваями каждый год в общей сложности перевозится свыше десяти миллиардов человек, добавил он. "Безусловно, необходимо комплексно улучшать систему таких перевозок, причем не только в крупных агломерациях, но и в средних и малых городах, в сельских территориях", - призвал президент.