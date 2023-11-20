Югра получит 11 млрд рублей из федерального бюджета на второй мост через Обь

Завершить работы планируют к октябрю 2025 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ получит из федерального бюджета более 11 млрд рублей на возведение второго моста через реку Обь возле Сургута. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе Югорского экономического форума.

Стоимость возведения объекта ранее оценивалась в сумму более 60 млрд рублей. Из них в 2023 году регион направил более 20 млрд рублей из своего бюджета.

"Второй мостовой переход через Обь возле Сургута мы создаем с опережением сроков. Госдума приняла бюджет России на 2024-2026 годы. Региону из федеральных средств будет открыто финансирование данного объекта на ближайшую трехлетку на сумму не меньше 11 млрд рублей", - сказала глава Югры.

Объект вошел в пятилетний план дорожного строительства, утвержденный распоряжением правительства в 2022 году. Необходимость строительства второго мостового перехода через Обь в районе Сургута поддержали правительство и президент Владимир Путин. По данным властей, ввод в эксплуатацию нового моста позволит перераспределить транспортные потоки, разгрузив эксплуатируемый мост через Обь в Сургутском районе, работающий в режиме трехкратной перегрузки, создаст альтернативное направление для круглосуточного пропуска тяжеловесных транспортных средств, обеспечит стабильную автотранспортную связь с другими регионами России. Возведение второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе, начатое в июле 2022 года, идет с опережением графика, сдать объект планируется в октябре 2025 года, на несколько месяцев раньше установленного по контракту срока.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий Югры, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана.