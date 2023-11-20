20 ноября, 16:46

Резиденты первой ОЭЗ в Югре планируют вложить в нее около 54 млрд рублей

В планах создать около 800 рабочих мест

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 ноября. /ТАСС/. Резиденты первой в Ханты-Мансийском автономно округе особой экономической зоны в Нягани планируют вложить в нее около 54 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании первого экономического форума в Ханты-Мансийске. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в проекты на территории ОЭЗ составит около 25 млрд рублей.

"Мы, конечно, приветствуем проведение такого регионального экономического форума именно в Ханты-Мансийском автономном округе. Потому что этот округ накопил очень большой опыт в применении федеральных инструментов и в создании своих собственных. Коллеги первыми в стране заключили региональный СЗПК. Начиная с этого года здесь начинает работать ОЭЗ "Нягань", где резиденты планируют вложить около 54 млрд рублей", - сказал Решетников.

Как добавила губернатор Югры Наталья Комарова, появление подобных проектов позволит региону перейти на следующий уровень развития, отвечая на запрос экономики предложения. "Для наращивания производительности и сферы услуг в регионе созданы индустриальные промышленные парки и территории с преференциальными режимами", - добавила она.

Площадь новой ОЭЗ в Нягани составит 273 га. На ее территории будут работать предприятия в сферах лесопереработки, производства оборудования для нефтесервиса, производства строительных материалов, химической промышленности, логистической деятельности и IT-отрасль. Новые производства обеспечат работой около 800 человек.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана. 

Теги:
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияРешетников, Максим ГеннадьевичХанты-Мансийский автономный округ
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