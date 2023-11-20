20 ноября, 17:23

Экспорт угля из РФ в КНР и Индию за девять месяцев превысил показатели 2022 года

Он составил 76,5 млн тонн и 21,3 млн тонн соответственно, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Россия за январь - сентябрь 2023 года поставила в Китай 76,5 млн тонн угля, в Индию - 21,3 млн тонн, что выше показателей за весь 2022 год, сообщил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев. По его словам, поставки в Китай по итогам 2023 года могут превысить 100 млн тонн.

"В этом году с очень большой долей вероятности впервые в истории экспорт в Китай по факту, мы говорим о ФТС, будет 100-102 млн тонн. Мы сейчас прорабатываем с нашими коллегами <...> межправсоглашение, в котором на будущее эти 100 млн тонн будут зафиксированы", - рассказал Бобылев в ходе научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса: история, современный опыт, стратегия будущего".

"За девять месяцев текущего года в Китай экспортировано 76,5 млн тонн. Уже выше, чем весь прошлый год, в Индию - 21,3 млн тонн. Другими словами, перешагнули весь прошлый год", - отметил Бобылев, напомнив, что по итогам 2022 года поставки угля в Китай составили 67 млн тонн, в Индию - 20 млн тонн.

Он добавил, что устойчивая динамика роста экспорта наблюдается также в направлениях стран БРИКС. На них приходится 40% российского экспорта угля, который вырос в 2,5 раза за последние пять - шесть лет.

"Экспорт в страны БРИКС за последние пять - шесть лет вырос в 2,5 раза. Не одним санкционным годом, это устойчивая динамика. На сегодня 40% всего российского экспорта угля приходится на страны БРИКС", - сказал представитель Минэнерго.

Ранее в интервью ТАСС заместитель министра энергетики Сергей Мочальников заявлял, что по итогам года добыча и экспорт угля из РФ сохранятся примерно на уровне 2022 года - около 440 и 220 млн тонн соответственно.

В октябре 2021 года Россия и Индия в рамках Российской энергетической недели подписали меморандум о поставках 40 млн тонн угля в Индию. Позднее замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщал, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в республику в объеме 100 млн тонн.

В новость внесена правка (20:50 мск) - Уточняется информация в 5-м абзаце, правильно - Минэнерго. 

Теги:
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