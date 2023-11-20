В общественном обсуждении проекта бюджета Москвы приняли участие почти 14,2 тыс. человек

По сравнению с прошлым обсуждением число участников возросло почти на треть

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество участников общественных слушаний проекта столичного бюджета на трехлетний период за год возросло почти на треть. Об этом сообщается на официальном сайте Общественной палаты Москвы.

"Завершено общественное обсуждение законопроекта "О бюджете города Москвы на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов". С 7 по 11 ноября 2023 года москвичи направляли свои предложения (рекомендации), заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту", - говорится в публикации.

Отмечается, что всего в общественном обсуждении приняли участие 14 164 человека, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Почти одинаковую активность в обсуждении проявили горожане в возрастных категориях 50 лет и старше (39,6%) и от 36 до 50 лет (38,1%). Остальные предложения (22,3%) поступили от жителей 18-35 лет.

"Жители столицы принимают активное участие в жизни нашего города, становятся непосредственными участниками всех важнейших процессов. Онлайн-формат обсуждения предоставляет возможность всем желающим познакомиться с законопроектом и в течение нескольких дней в удобное время оставить свои пожелания и комментарии. В этом году количество участников дискуссии увеличилось почти на треть по сравнению с прошлогодним обсуждением. А за пять лет оно выросло в 12,7 раза", - добавил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков, слова которого приводятся на сайте.

Он подчеркнул, что большинство участников общественного обсуждения поддержали проект столичного бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Дополнения жителей

"После подсчета и обработки собранных рекомендаций комиссия общественного обсуждения по проекту закона о бюджете приняла решение приобщить к итоговому протоколу 14 686 предложений (рекомендаций), заявлений и замечаний. Наибольшее количество предложений связано с благоустройством (26,18%), здравоохранением (8,76%), жилищно-коммунальным хозяйством (8,31%), социальной защитой (7,24%) и физической культурой и спортом (6,81%)", - резюмировали в Общественной палате столицы.

Председатель данной комиссии Инесса Пученкова заверила, что все мнения горожан собраны, проанализированы и обработаны. "В этом году жители стали предлагать больше инициатив, в частности, по таким темам, как охрана окружающей среды и экология, а также цифровая среда и инновации. Мы благодарны каждому москвичу за активное участие в обсуждении", - заявила она.

Итоговый протокол общественного обсуждения направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Прежде законопроект о бюджете был рассмотрен на расширенном заседании комиссии Общественной палаты Москвы по экономике, бюджету и перспективному развитию города. Утвержденное столичной палатой заключение независимой общественной экспертизы было также направлено в органы законодательной и исполнительной власти столицы в конце октября этого года.

О проекте бюджета

Ранее столичное правительство сформировало проект городского бюджета на 2024-2026 годы. 13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Депутаты Мосгордумы рассмотрят проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. При этом документ обязательно рассматривается на заседании профильной комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, которое запланировано на 21 ноября. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.