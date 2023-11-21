Росатом планирует открыть минимум четыре центра аддитивных технологий в 2024 году

Как сообщил гендиректор ООО "Русат" Илья Кавелашвили, уже функционируют четыре производственных центра аддитивных технологий и два центра аддитивных технологий общего пользования

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Компания "Русатом - аддитивные технологии" (Русат, входит в топливный дивизион Росатома - ТВЭЛ) планирует открыть не меньше четырех центров аддитивных технологий в 2024 году. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Русат" Илья Кавелашвили на полях V лидер-форума "Аддитивные технологии - новая реальность".

"У нас в хорошей стадии готовности центры в Астрахани, в Белгороде, в Томске. <...> [На следующий год планируется открыть] минимум четыре", - сказал Кавелашвили.

Сейчас, по его словам, уже функционируют четыре производственных центра аддитивных технологий, а также два центра аддитивных технологий общего пользования - в Ижевске на базе Удмуртского государственного университета и в детском саду в Подмосковье.

ООО "Русат" - специализированная компания - интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства).