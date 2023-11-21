В Прибайкалье отремонтировали шесть участков дорог к туристическим местам

На ремонт направили 2,6 млрд рублей

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Иркутская область в 2023 году направила 2,6 млрд рублей на ремонт дорог, которые ведут к туристическим объектам. Было приведено в порядок шесть участков, сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

"Общая протяженность отремонтированных участков составляет 37,4 км. В общей сложности на проведение работ на этих участках направлено 2,6 млрд рублей", - сообщил министр.

Ремонты, в том числе капитальные, прошли на дорогах, которые ведут на озеро Байкал, а также к популярному пляжу "Золотые пески" на Братском водохранилище и санаторию "Нагалык". Коме того, отремонтирован мост через реку Тагну, он находится на дороге, которая ведет к поселку Хор-Тагна, в 2019 году вошедшему в Ассоциацию самых красивых деревень России.

На этих дорогах, в частности, заменили грунты, отремонтировали и уложили водопропускные трубы, уложили асфальт, нанесли разметку.

Иркутская область является популярным туристическим направлением, туристы из других регионов в первую очередь едут на озеро Байкал, а местные жители для отдыха также часто выбирают Братское водохранилище или побережья рек. В 2022 году Иркутскую область посетили более 1,5 млн путешественников.