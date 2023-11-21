21 ноября, 04:29

Росатом примет участие в создании центра аддитивных технологий в Белоруссии

Генеральный директор ООО "Русат" Илья Кавелашвили рассказал, что между правительством республики и госкорпорацией планируется подписание дорожной карты этого проекта

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Компания "Русатом - аддитивные технологии" (Русат, входит в топливный дивизион Росатома - ТВЭЛ) планирует принять участие в создании центра аддитивных технологий в Белоруссии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ООО "Русат" Илья Кавелашвили на полях V лидер-форума "Аддитивные технологии - новая реальность".

"Запланировано подписание дорожной карты между правительством Беларуси и госкорпорацией "Росатом" о создании центра аддитивных технологий в Республике Беларусь", - сказал Кавелашвили.

ООО "Русат" - специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе в части организации центров производства). 

Теги:
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