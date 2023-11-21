"Аэрофлот" прокомментировал отзыв сертификата разработчика авиатехники

Он не повлияет на безопасность полетов лоукостера "Победа", отметили в авиакомпании

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Отзыв сертификата разработчика авиатехники не повлияет на безопасность полетов лоукостера "Победа". Об этом журналистам сообщили в "Аэрофлоте". Там же уточнили, что решение об отзыве сертификата компания приняла самостоятельно, продиктовано оно было концентрацией деятельности по поддержанию летной годности на базе департамента развития конструкторских решений ПАО "Аэрофлот".

"При этом, сертификат "Аэрофлот техникс" будет сохранен для обеспечения повседневной работы компании и решения несложных задач, а также развития направления по производству альтернативных комплектующих изделий (класса 3Б). Принятое решение не повлияет на деятельность и безопасность полетов авиакомпании", - говорится в сообщении.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на собственные источники, что Росавиация приостановила авиакомпании "Победа" сертификат разработчика авиатехники, благодаря которому лоукостер мог самостоятельно разрабатывать документацию для нетиповых ремонтов воздушных судов. "Причина приостановки - выявленные у перевозчика нарушения в одобрении модификаций на Boeing 737, говорят источники", - отметила газета.