21 ноября, 07:55

СМИ: TSMC планирует построить третий завод по производству чипов на юго-западе Японии

Агентство Kyodo сообщило, что компания намерена выделить $20 млрд для реализации проекта

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) - крупнейший в мире производитель микрочипов - планирует построить третий завод по производству микросхем в префектуре Кумамото на юго-западе Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

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По его данным, компания в связи с этим намерена выделить инвестиции в размере $20 млрд  для реализации соответствующего проекта.

В июне 2022 года правительство Японии утвердило план строительства первого завода TSMC, который будет производить полупроводники на территории Кумамото. Он приступит к работе к концу 2024 года. Ежемесячные объемы выпуска оцениваются на уровне 55 тыс. единиц продукции.

В июне нынешнего года газета Nikkei проинформировала, что TSMC рассчитывает создать свое второе предприятие в Кумамото. Между тем на территории префектуры находится большое число сельскохозяйственных земель и строительство второго завода может оказать негативное влияние на деятельность местных фермеров. В связи с этим руководству компании для осуществления замыслов придется пройти через ряд процедур согласования с участием администрации и жителей префектуры. 

Теги:
ЯпонияКитайТайвань
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