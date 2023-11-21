Курортные отели Краснодарского края подняли цены на лето 2024 года на 10-20%

В связи с этим туристам рекомендовали приобретать туры заранее

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Курортные отели Краснодарского края повысили цены на размещение в летний сезон 2024 года в среднем на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гостиницы Абхазии - на 30%, стоимость отдыха в Крыму не изменилась. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В Краснодарском крае тарифы на размещение выросли в зависимости от курорта, категории объекта и дат заезда от 10% до 70%. В среднем курортные отели Кубани подняли цены на следующий год на 10-20%. По данным "Алеан", гостиницы Абхазии повысили свои тарифы на 30%. В Крыму ожидаемо повышения цен не произошло: тарифы на размещение остались на уровне 2023 года", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, с учетом динамического ценообразования по мере приближения к старту летнего сезона цены в отелях черноморского побережья еще повысятся. В связи с этим туристам рекомендуется приобретать туры заранее. Как отметили в АТОР, ведущие туроператоры запустили акции раннего бронирования путевок по России на летний сезон 2024 года. Акции на туры на черноморские курорты будут действовать до середины - конца марта 2024 года. Однако на волне активного спроса они могут завершиться досрочно. По данным участников рынка, объемы ранних продаж существенно превышают показатели ноября 2022 года. По отдельным направлениям отмечается рост от двух раз и выше.

"Эксперты называют несколько причин активного старта раннего бронирования черноморских курортов на лето-2024. Это как низкая база осени 2022 года, когда на волне мобилизации упали продажи по всем направлениям, так и стремление людей сберечь свои средства от инфляции, вложив их, например, в летний отдых. По мнению участников рынка, у туристов прибавилось и психологической уверенности в "завтрашнем дне", что позволяет им планировать отдых на перспективу, бронируя туры с глубиной от 6 до 11 месяцев", - объяснили в ассоциации.

Чаще всего россияне бронируют на лето 2024 года путевки в Краснодарский край, Абхазию, речные круизы, туры в Крым и Кавказские Минеральные Воды. Сейчас отели на курортах Черного моря можно забронировать со скидками до 20-30%, добавили в АТОР.