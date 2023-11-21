Индонезия решила привлечь $20 млрд на развитие зеленой энергетики

Для реализации плана остается менее семи лет, цитирует Reuters слова министра государственных предприятий Эрика Тхохира

ТОКИО, 21 ноября. /ТАСС/. Индонезия объявила о привлечении у международных партнеров $20 млрд для достижения промежуточных целей по нулевым выбросам в энергетическом секторе к 2030 году.

"Для реализации плана остается менее семи лет, и необходимо использовать как госсредства, так и частное финансирование в осуществлении приоритетных проектов", - приводит агентство Reuters слова министра государственных предприятий Индонезии Эрика Тхохира.

Индонезия планирует довести в 2030 году долю возобновляемых источников энергии до 44% от общего объема выработки электроэнергии. В прошлом году эта доля составляла 12%.

Джакарта выполняет перспективную программу в рамках Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) в соответствии с документом, подписанным 15 ноября 2022 года на саммите G20 на острове Бали Индонезией и Группой международных партнеров (IPG) во главе с США и Японией.