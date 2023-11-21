21 ноября, 08:40,
обновлено 21 ноября, 09:16

"Ростелеком" выплатит дивиденды за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию

Всего на выплату направят свыше 19 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Акционеры "Ростелекома" утвердили выплату дивидендов за 2022 год в размере 5,45 рубля на акцию. Всего на выплату направлено свыше 19 млрд рублей, сообщила компания.

"Выплатить дивиденды по результатам 2022 года в денежной форме: по привилегированным акциям типа А в размере 5,4465 рубля на одну акцию, по обыкновенным акциям в размере 5,4465 рубля на одну акцию, что совокупно по всем привилегированным типа А и обыкновенным акциям ПАО "Ростелеком" составляет 19 022 244 793,43 рубля", - говорится в сообщении.

Лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год, будут определены по состоянию на 1 декабря 2023 года, отметила компания.

Согласно дивидендной политике на 2021-2023 годы, "Ростелеком" должен платить не менее 5 рублей на акцию, при этом предусмотрено ежегодное увеличение выплаты как минимум на 5%. Одновременно с этим компания должна направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли.

В начале ноября первый вице-президент - финансовый директор компании Сергей Анохин сообщал, что "Ростелеком" планирует представить во втором квартале 2024 года новую стратегию компании и новую дивидендную политику. 

Теги:
Россия
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