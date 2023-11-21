В ФНС объяснили причины проверок блогеров

По словам главы ведомства Даниила Егорова, они связаны с проблемой быстрого роста их бизнеса

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) объяснила причины проверок блогеров быстрым ростом их бизнеса без использования "классических моделей", в связи с чем возникли проблемы с неуплатой налогов.

"Одна из существенных проблем - это проблема быстрого роста. Ребята быстро выросли и росли без необходимости использования понятных для нас классических моделей создания бизнеса с отделом кадров, юристами и бухгалтерией", - заявил глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК.

По его словам, политических причин для проверок блогеров не было. В их отношении "проходили обычные проверки, которые не являются значимыми с точки зрения поступления налогов". "Было два-три кейса с неуплатой налогов. И те, кто "уточнился", прекрасно работают дальше. По-моему, ответ очевиден", - сказал Егоров.

По оценке главы ФНС, часть предпринимателей в сфере информационных услуг изначально работали по закону, а те, кто искажал налоговую базу, поделились на два блока. "Кто-то понимает, что это так, и дальше уточняются, получают рассрочки и выходят в легальное поле. А кто-то продолжает противодействовать", - пояснил он.