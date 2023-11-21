Трутнев заявил о нехватке 1 ГВт электричества для реализации инвестпроектов в Забайкалье

Полпред президента в ДФО также напомнил, что на рассмотрение председателя правительства Михаила Мишустина было внесено предложение о новой энергетической стратегии для округа

ТАСС, 21 ноября. Инвесторы в Забайкалье испытывают дефицит энергомощностей для реализации своих проектов - не хватает 1 ГВт электричества. Об этом журналистам в Чите сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Если говорить о Забайкалье, то сегодня основной проблемой инвесторов, к сожалению, становится недостаток электроэнергии. Когда мы начинали создавать преференциальную оболочку, чтобы приходило много новых инвестиций, мне энергетики говорили: "Вы, главное, обеспечьте увеличение спроса на электроэнергию, мы снизим тарифы, все будет хорошо". Хорошо не становится, тарифы не снижаются, возникает очевидный дефицит энергии: шесть проектов, которые мы сегодня смотрели, с общим объемом инвестиций 1 трлн рублей, требуют 1 ГВт электроэнергии, а ее не хватает", - сказал Трутнев.

Он напомнил, что на стратегической сессии по развитию Дальнего Востока на рассмотрение председателя правительства Михаила Мишустина было внесено предложение о рассмотрении новой энергетической стратегии для Дальнего Востока. Однако, по словам полпреда, "ждать стратегию некогда".

"Она обязательно нужна, она должна выходить на 2030, может быть, 2032 год, но нам нужны меры сейчас, - подчеркнул вице-премьер. - Мы не можем остановить реализацию проектов, тем более мы видим - многие из них продолжают реализовываться, вкладываются деньги. Мы не можем сказать - подождите, коллеги, остановитесь, мы с энергетикой разберемся. С энергетикой надо разбираться быстрее, постараемся эту работу провести".

Трутнев находится с рабочей поездкой в Забайкалье. В течение 21 и 22 ноября он ознакомится с развитием социальной инфраструктуры Читы, проверит реализацию логистических проектов в поселке Забайкальск, ход модернизации транспортной и трансграничной инфраструктуры пунктов пропуска. Также пройдет ряд совещаний, в том числе о реализации инвестиционных проектов, по вопросам развития аэропортов и авиационных перевозок в Забайкальском крае.