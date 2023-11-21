СМИ: Индия создаст стратегические запасы газа в целях энергетической безопасности

На возведение хранилищ страна планирует потратить $1-2 млрд

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство нефти и природного газа Индии приняло решение о создании в стране стратегических запасов природного газа в целях обеспечения энергетической безопасности и стабилизации внутреннего рынка. Об этом сообщает газета The Times of India.

"Стратегические запасы природного газа создаются по типу аналогичных хранилищ в Китае и европейских странах. Они будут вмещать от 3 до 4 млрд куб метров импортируемого газа на случай кризисных ситуаций с поставками этого сырья и для стабилизации внутреннего рынка", - цитирует издание источники в министерстве нефти.

Подготовку технического обоснования строительства газовых хранилищ поручили компаниям Oil and Natural Gas Corp, Oil India и GAIL. Обоснование представят правительству через три месяца. На возведение хранилищ планируется потратить $1-2 млрд. В качестве хранилищ могут использоваться выработанные нефтяные и газовые скважины на западе и северо-востоке Индии.

Ранее намерение Индии создать стратегические запасы газа на случай непредвиденных ситуаций сдерживало высокая стоимость хранилищ. Однако произошедший в этом году сбой с поставками газа на мировом рынке из-за геополитической ситуации подтолкнул Нью-Дели к созданию запасов газа, отмечает газета.

Цель Индии - увеличить долю газа в энергобалансе страны до 15% к 2030 году по сравнению с 6% в настоящее время. Это позволит республике снабжать газом соседние Шри-Ланку, Бангладеш и Мьянму.

В настоящее время Индия импортирует около половины потребляемого газа. Основными поставщиками газа в страну являются Катар (42%), США (16%) и ОАЭ (13%).