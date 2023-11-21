Логистический комплекс Wildberries в Югре полностью начнет работу в 2027 году

Его построят на участке площадью 20 га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 ноября. /ТАСС/. Первый в Ханты-Мансийском автономном округе складской логистический комплекс Wildberries будет располагаться в поселке Солнечном Сургутского района. В полную мощь он заработает в 2027 году, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в ходе первого Югорского экономического форума, проходящего в Ханты-Мансийске.

Во вторник губернатор Югры Наталья Комарова подписала соглашение с генеральным директором Wildberries Татьяной Бакальчук. Согласно ему, компания построит первый в Ханты-Мансийском автономном округе складской логистический комплекс площадью 105 тыс. кв. м. Инвестиции составят 6 млрд рублей. Количество рабочих мест, непосредственно занятых на складском комплексе, будет 5 тыс. человек. Предполагается, что он поможет покупателям и производителям выйти на экономику предложений. При этом ближайший подобный для Югры объект находится в Екатеринбурге.

"Крупный объект Wildberries появится в Солнечном. Складской комплекс планируется построить на земельном участке площадью 20 га. Инвестору его выделили без торгов. Данный объект будет реализован в течение трех лет, в полную мощь комплекс заработает в 2027 году", - отметил Трубецкой.

Он добавил, что Сургутский район взял на себя все подготовительные процедуры и отработал их по принципу "одного окна": инвестор не ходил по кабинетам разных инстанций, эту работу делали за него сотрудники муниципалитета. Они отработали с ресурсоснабжающими организациями условия и точки подключения, и резервы мощностей, возможность размещения объекта с недропользователем, охранные зоны и прочее. На полную проработку проекта, начиная с подбора участка и заканчивая рассмотрением проекта нашим инвестсоветом, нам потребовалось около месяца, добавил он.

В Ханты-Мансийске 20-23 ноября проходит первый Югорский экономический форум, его главная тема - "Экономика предложения: гибкость, клиентоцентричность, производительность". Более 1 тыс. участников обсуждают импортозамещение в нефтегазовой сфере, развитие промышленной инфраструктуры, привлечение инвестиций, построение государственно-частного партнерства, меры поддержки малого и среднего бизнеса в форматах круглых столов и пленарных заседаний. Организаторами выступают правительство Югры, Фонд развития Югры, Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес", Технопарк высоких технологий, Торгово-промышленная палата Югры, Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В. И. Шпильмана.