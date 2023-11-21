Инвестиционный потенциал Турции может быть презентован на ПМЭФ-2024

Динамика и состояние отношений между двумя странами позволяют рассмотреть целесообразность проведения отдельной сессии для турецких партнеров, заявил генконсул РФ в Стамбуле Андрей Буравов

СТАМБУЛ, 21 ноября. /ТАСС/. Отдельная сессия, посвященная Турции, может быть организована в рамках предстоящего в июне 2024 года Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов, выступая на презентации ПМЭФ-2024.

"Динамика и состояние отношений между двумя странами дают основания рассмотреть целесообразность проведения в рамках ПМЭФ отдельной сессии для наших турецких партнеров. Например, можно было бы организовать презентацию инвестиционного потенциала Турецкой Республики, а также возможностей локализации для российских предприятий в турецких организованных промышленных зонах", - сказал дипломат.

По его словам, в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада на Россию открываются новые перспективы наращивания турецко-российских связей, в частности в области товарных поставок, инвестиций, транспорта и логистики.

"Мы ценим принципиальную позицию наших турецких партнеров, отказывающихся присоединяться к односторонним санкциям Запада против России. Это позволяет заметно нарастить объемы и номенклатуру двустороннего сотрудничества. <…> В этом контексте наряду с поставками турецких товаров и услуг в Россию заинтересованы в наращивании российского несырьевого экспорта в Турцию и объемов взаимных инвестиций", - отметил генконсул.

В Стамбуле во вторник прошли презентация ПМЭФ-2024 и круглый стол, посвященный двусторонним отношениям. Директор ПМЭФ Алексей Вальков сообщил ТАСС, что российская сторона рассчитывает на активное участие турецкого бизнеса в форуме.

Глава Росконгресса Алексей Струглов обратил внимание на интерес, который в деловых кругах Турции проявляют к России. "Мы видим взаимный интерес, который испытывают к России турецкие бизнесмены, и ориентированность российских предприятий на взаимодействие с турецкими компаниями. Мы очень надеемся на успех форума [ПМЭФ] и готовы к дальнейшему сопровождению ваших [турецких] проектов в России", - сказал он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он состоялся 14-17 июня. Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс, ТАСС являлся его информационным партнером.

ПМЭФ-2024 состоится 5-8 июня 2024 года.