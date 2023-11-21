21 ноября, 12:57

Московская биржа начала торги акциями "Евротранс"

Компания планирует инвестировать привлеченные в ходе IPO средства для расширения направлений развития, отметили в торговой площадке

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Московская биржа начала торги акциями "Евротранс", топливной группы компаний, управляющей сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса". Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

В рамках IPO ПАО "Евротранс" привлекло 13,5 млрд рублей. Цена акций составила 250 рублей за бумагу. Все новые собственники, купившие акции в ходе IPO, также получат право на получение дивидендов. Торговый код акций - EUTR. Акции ПАО "Евротранс" включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"Компания планирует инвестировать привлеченные в ходе IPO средства, чтобы расширить направления развития, в частности увеличить число станций для зарядки электромобилей, нарастить сеть АЗС и модернизировать существующие автозаправочные комплексы", - также сообщила биржа.

Московская биржа до конца года ожидает еще несколько сделок по размещению ценных бумаг, сказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

"Рынок IPO постепенно восстанавливается и в первую очередь благодаря активному участию частных инвесторов, которых на Московской бирже уже 29 миллионов человек. С начала 2023 года у нас состоялось уже семь сделок по размещению акций, включая пять IPO и два SPO. До конца года мы ожидаем еще несколько сделок. Новые размещения позволяют инвесторам глубже диверсифицировать свои портфели и принимать прямое участие в росте перспективных российских бизнесов", - прокомментировал председатель правления площадки.

Группа компаний "Трасса" образована 29 мая 1997 года. В настоящее время активы АО "Евротранс" включают 54 АЗК, четыре ресторана при АЗК, семь ЭЗС, нефтебазу, фабрику-кухню, завод по производству стеклоомывающей жидкости и бензовозный парк. Среди независимых операторов сетей АЗС в столичном регионе предприятие занимает второе место по объему продаж. 

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