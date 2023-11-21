21 ноября, 13:04

РФ и Таджикистан подписали восемь документов о расширении взаимодействия

В частности, стороны заключили соглашения в сферах промышленности и транспорта

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан по итогам официального визита в РФ президента Таджикистана Эмомали Рахмона подписали восемь документов о расширении сотрудничества, в том числе в промышленности и в транспортной сфере. Церемония обмена документами прошла в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и его таджикистанского коллеги.

Так, Москва и Душанбе подписали план взаимодействия в сфере промышленности, меморандум о развитии сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров в транспортной сфере, план практических действий по сотрудничеству в транспортной сфере на 2023-2025 годы.

Также министрами экономического развития двух стран подписан меморандум о сотрудничестве. Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области принудительного исполнения судебных решений и других документов органов власти, соглашение в таможенной сфере, меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам инспекции труда и содействия занятости населения. Курчатовский институт и Национальная академия наук Таджикистана заключили соглашение о научном и научно-техническом сотрудничестве. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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