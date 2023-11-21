21 ноября, 13:19

Минфин 22 ноября проведет аукцион по размещению ОФЗ одного выпуска

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 22 ноября аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26243 с погашением 19 мая 2038 года. Облигации будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

"Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности", - говорится в материалах Минфина.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день. 

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