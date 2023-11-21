"Волгатрансстрой" приостановил исполнение контракта на возведение станции метро в Самаре

По данным главы региона Дмитрия Азарова, правоохранительные органы уже выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства объекта

ТАСС, 21 ноября. Компания АО "Волгатрансстрой" подтвердила информацию о приостановке исполнения государственных контрактов на строительство станции метро "Театральная" в Самаре. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Да, мы подтверждаем", - сказали в пресс-службе компании в ответ на просьбу подтвердить распространенную в СМИ информацию о приостановке исполнения госконтрактов.

14 ноября в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. 16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, а также врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро. Губернатор подчеркнул, что строительство метро - это важнейший инфраструктурный проект для Самары, при этом завершение строительства ветки метро является крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города.