Кабмин РФ оперативно выполнит договоренности, достигнутые на встрече Путина и Рахмона

Как отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Россия входит в число ведущих экономических партнеров Таджикистана

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Кабинет министров РФ оперативно выполнит все договоренности, достигнутые в ходе российско-таджикистанской встречи на высшем уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По линии правительства мы обеспечим оперативное выполнение всех договоренностей, который были достигнуты на высшем уровне", - сказал Мишустин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном во вторник.

Он отметил, что Россия входит в число ведущих экономических партнеров Таджикистана. "Активно развивается инвестиционное взаимодействие. Объем российских капиталовложений в экономику Таджикистана превысил 148 млрд рублей, и новый импульс совместной работе придал бизнес-форум, он состоялся в марте в Душанбе", - сказал Мишустин.

В свою очередь, Рахмон, говоря о торгово-экономическом и инвестиционном направлениях сотрудничества, отметил, что в этих сферах "имеются огромные незадействованные резервы". "Нам следует принимать необходимые меры для их более полного использования", - сказал он.

Одной из перспективных сфер сотрудничества президент Таджикистана назвал добычу редкоземельных металлов. "Вообще, у многих такое представление, что Таджикистан - это аграрная отсталая республика. У многих. А Таджикистан вкладывал очень много для создания первой атомной бомбы: в производство урана. И до сих пор мы работаем с Россией, чтобы закопать эти хранилища, остатки. А месторождений (урана - прим. ТАСС) много. Сейчас рынок очень большой", - сказал Рахмон.

Отдельно он затронул тему сотрудничества в энергетике, напомнив о строительстве Сангтудинской ГЭС-1. "Но, как мы знаем, до сих пор остаются отдельные нерешенные вопросы. <...> Мы обсуждали этот вопрос сегодня в узком составе [на переговорах] с Владимиром Владимировичем [Путиным] <...>. Еще вечером, опять же, у нас состоится встреча, мы обсудим этот вопрос. Мы должны поставить точку", - сказал Рахмон.