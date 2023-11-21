Инвестиции в экономику Ставрополья вырастут на 20% к 2026 году

Прогноз развития региона представило краевое Минэкономразвития

СТАВРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Рост объема инвестиций на Ставрополье превысит 20% к 2026 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевой думы по итогам рассмотрения прогноза социально-экономического развития региона до 2026 года.

"Прогнозируется рост объемов инвестиций в основной капитал. По итогам текущего года он составляет 300 млрд рублей. К 2026 году запланирован рост этого показателя до 361 млрд рублей. Добиться такого результата планируется за счет стимулирования частной инвестиционной активности и реализации на Ставрополье ряда крупных инвестпроектов", - говорится в сообщении.

Прогноз развития региона представило краевое Минэкономразвития. Среди запланированных к реализации крупных проектов - строительство комплекса по переработке газа Северного Каспия, универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров в Невинномысске, крупных тепличных комплексов, завода по производству полимерной упаковки, проекты в курортной сфере и так далее.

"При составлении аналитического документа учитывался фактор санкционного давления на экономику России и Ставрополья и адаптации к новым условиям. В 2023 году рост ВРП края, по предварительной оценке, превысит 2,5%. В последующие годы этот показатель будет демонстрировать умеренный рост, находясь в пределах 3%", - пояснили в краевом парламенте.

В сельском хозяйстве, согласно прогнозу, запланирован устойчивый рост производства не менее 1,7% ежегодно. Рост реальных денежных доходов жителей края в 2026 году должен превысить 2,6%.