РФ и Таджикистан подписали меморандум об экономическом сотрудничестве

Подписи под документом поставили руководители двух Министерств экономического развития и торговли Максим Решетников и Завки Амин Завкизода

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития России и Министерство экономического развития и торговли Таджикистана подписали меморандум о долгосрочном экономическом партнерстве. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Подписи под документом поставили руководители двух министерств - Максим Решетников и Завки Амин Завкизода.

Профильные ведомства, как отметили в МЭР РФ, обязуются содействовать развитию сотрудничества России и Таджикистана в сфере инвестиционного климата, предпринимательства и сотрудничества между свободными экономическими зонами двух стран, а также стимулированию инвестиций и созданию совместных предприятий на территориях этих зон.

Документ также предусматривает обмен информацией и передовым опытом по национальным инициативам, региональным стратегиям, макроэкономическому прогнозированию, средне- и долгосрочным целевым программам и программам в сфере цифровой экономик.

"На сегодняшний день Россия - главный торговый партнер Таджикистана. Россия экспортирует в Таджикистан нефть и нефтепродукты, древесину и целлюлозо-бумажные изделия, оборудование и транспортные средства. Таджикистан, в свою очередь, поставляет в Россию текстиль, продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье и металлы", - отметил Решетников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Товарооборот двух стран

Как напомнили в Минэкономразвития, за прошлый год товарооборот двух стран вырос более чем на 20%. По итогам девять месяцев 2023 года положительная динамика сохраняется - товарооборот в физическом выражении вырос на 33%, экспорт - на 29%, импорт - на 8,7%.

"Российские компании по поставкам угля заинтересованы в развитии в Таджикистане гидрометаллургических предприятий по переработке сырья, а компании в области высоких технологий - в строительстве национального Центра обработки данных для цифровой трансформации республики, - сказал Решетников.

Он также отметил, что при поддержке российско-таджикского делового совета прорабатываются вопросы привлечения российских резидентов для участия в таджикистанских свободных экономических зонах - "Дангара", "Пяндж", "Сугд" и "Ишкошим".