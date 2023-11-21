Они будут использоваться в экстренных случаях

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла закон о создании на Украине минимальных запасов нефти и нефтепродуктов, которые будут использоваться в экстренных случаях.

"Верховная Рада 21 ноября 2023 года приняла во втором чтении и в целом закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Закон определяет правовые, организационные и экономические принципы создания и функционирования на Украине системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов и регулирует отношения в этой сфере", - говорится в сообщении на сайте парламента.

Согласно документу, запасы нефти и нефтепродуктов, которые создадут на Украине, не смогут использовать в коммерческих целях, а будут применять только для "преодоления кризисных явлений местного или глобального уровня". Кроме того, объем этих запасов должен будет соответствовать "минимум 90 дням чистого среднесуточного импорта или 61 дню среднесуточного внутреннего потребления - в зависимости от того, какая из двух величин больше".

Отдельно отмечается, что принятие этого закона - это обязательство Украины в части имплементации нормативных актов Евросоюза.

В феврале украинский премьер Денис Шмыгаль сообщал, что власти страны решили создать запас нефтепродуктов, рассчитанный на то, чтобы удовлетворять потребности Украины на протяжении двух месяцев. Он отмечал, что создание двухмесячного резерва нефтепродуктов позволит бизнесу и стране "спокойно пройти любые вызовы в топливной сфере".