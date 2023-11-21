Росатом намерен обеспечить технологический суверенитет КИИ к 2030 году

На госкорпорацию возложена задача по переводу всех объектов критической информационной инфраструктуры в области атомной энергии на независимое от импорта оборудование и программное обеспечение

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Росатом обеспечит технологическую независимость критической информационной инфраструктуры (КИИ) к 2030 году. Об этом говорится в заявлении госкорпорации, поступившем в ТАСС.

"Росатом к 2030 году обеспечит полный переход объектов критической информационной инфраструктуры на доверенное оборудование. Отраслевые планы перехода будут утверждены до 1 сентября 2024 года", - приводятся в сообщении слова директора по информационной инфраструктуре Росатома Евгения Абакумова.

На госкорпорацию возложена задача по переводу всех объектов КИИ в области атомной энергии на независимое от импорта оборудование и программное обеспечение, отмечается в документе. В ноябре 2023 года правительство России определило порядок и срок перехода субъектов КИИ на российское доверенное оборудование. Он начнется 1 сентября 2024 года и продлится до начала 2030 года. При этом, согласно постановлению, переход значимых объектов КИИ на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) должен быть завершен до 1 января 2025 года, а госкорпорация "Росатом" назначена ответственной за организацию такого перехода в области атомной энергии.

"К концу текущего года мы обеспечим технологический суверенитет на уровне ПО на всех значимых объектах КИИ. Уверен, что начатый путь позволит нам прийти к тому, что к 2030 году все объекты критической инфраструктуры будут переведены на отечественные программно-аппаратные комплексы", - пояснил Абакумов. По его словам, Росатом в 2019 году, в числе первых, начал процесс замещения иностранного ПО и оборудования, в том числе и на значимых объектах КИИ. Наработанная экспертиза позволяет госкорпорации не только успешно пройти этот путь внутри Росатома, но и делиться опытом с другими отраслями, подчеркивает Абакумов.

Помимо организации перехода в атомной отрасли, госкорпорация "Росатом" играет существенную роль в реализации всего процесса в целом. В рамках федерального плана предприятие будет аккумулировать информацию обо всех программно-аппаратных комплексах, не являющихся доверенными. С 2025 года эксперты Росатома будут формировать и предоставлять прогноз производства доверенных ПАК в России на двухлетнюю перспективу.