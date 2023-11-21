Binance обязали выплатить $4,3 млрд за нарушения

В Генпрокуратуре Соединенных Штатов отметили, что руководство криптобиржи признало свою вину

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Американские власти обязали криптобиржу Binance выплатить $4,3 млрд за нарушение закона о банковской тайне и другие преступления. Об этом заявил министр юстиции - генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Минюст обязал Binance выплатить $4,3 млрд штрафов и взыскиваемых средств. Это один из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали по уголовному делу от ответчика в лице корпорации", - сказал он. Как отмечается в заявлении, распространенном его ведомством, руководство криптобиржи "признало свою вину и согласилось выплатить более $4 млрд" в связи с нарушениями, касающимися банковской тайны, отсутствия надлежащей регистрации. Свою вину, в частности, признал генеральный директор Binance Чанпэн Чжао, уточняется в заявлении.