РЭО заявил бизнес-омбудсмену о необходимости субсидий на замену мусоровозов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" ("РЭО") Денис Буцаев направил уполномоченному при президенте России по защите прав предпринимателей Борису Титову письмо с изложением позиции компании по вопросу штрафов для грузовиков-мусоровозов за превышение разрешенной осевой нагрузки транспортного средства. Он считает необходимой поддержку из федерального бюджета на замену мусоровозов, сообщили журналистам в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"ППК "РЭО" неоднократно поднимала эту проблему (штрафов за превышение разрешенной осевой нагрузки мусоровозов - прим. ТАСС), однако до настоящего времени вопрос не решен. Между тем с ростом числа автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК), которые устанавливаются в рамках программы цифровизации в сфере дорожного хозяйства в Российской Федерации, ситуация в субъектах ухудшается. В условиях, когда верхняя планка тарифов на вывоз мусора для граждан нормативно ограничена, без предоставления мер поддержки из федерального бюджета единовременная замена мусоровозов не представляется возможной", - заявил Буцаев.

По данным РЭО, более половины эксплуатируемых сегодня мусоровозов нарушают требования по допустимой нагрузке на ось. Обеспечить соблюдение требований операторы могут единственным способом - заменив используемые грузовики на мусоровозы малой вместимости. По состоянию на 2022 год единовременная замена такого количества машин обошлась бы в 67 млрд рублей, что составляет более четверти валовой выручки региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

"Ситуация, похоже, зашла в тупик, - заявил Титов. - Выходов два: либо не менять условия регулирования, но обеспечить операторам ТКО бюджетные субсидии на замену автопарка, разумеется, преимущественно отечественного производства, либо смягчить для них условия по допустимой нагрузке на ось. Если же не менять вообще ничего, то операторам ТКО, конечно, придется обеспечивать дополнительный приток средств в бюджет через штрафы АПВГК. Там, где смогут, операторы переложат эти расходы в тариф, и они превратятся во всеобщий "налог" на очень широкий круг предприятий. А там, где не смогут, бизнес-модель оператора окажется под угрозой, и мы получим физические проблемы с вывозом мусора".

По словам уполномоченного, позиция Российского экологического оператора будет учтена при формировании предложений в адрес Министерства транспорта России.

Обращение в аппарат уполномоченного

Ранее Титов запрашивал у руководства РЭО мнение по поводу ситуации, сложившейся при прохождении транспортом с твердыми бытовыми отходами АПВГК. Поводом для запроса стало обращение сахалинского регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами "ЭкоСити". Директор предприятия сообщал, что в последние несколько месяцев водители мусоровозов неизменно получают на АПВГК информацию о превышении осевой нагрузки, что влечет за собой штраф в несколько сотен тысяч рублей.

Однако проблема вызвана конструктивными заводскими особенностями техники, настаивали в "ЭкоСити". Поскольку значительная часть устройства пресса установлена на задней части автомобиля, это создает на заднюю ось дополнительную нагрузку. Даже не полностью загруженный мусоровоз в среднем имеет превышение предельной нагрузки на ось на уровне 22%.