На Урале за счет нацпроекта выпуск нефтегазового оборудования ускорился на 83%

В фонде развития промышленности региона пояснили, что теперь задвижку, на производство которой раньше уходило 11,5 дня, выпускают за 2 дня

ЧЕЛЯБИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Компания "Анеко" (Челябинская область) за счет участия в нацпроекте "Производительность труда" ускорила на 83% выпуск уникальных задвижек, которые применяются в нефтегазовой отрасли. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе фонда развития промышленности региона.

"За первые полгода участия в национальном проекте "Производительность труда" <…> компания "Анеко", выпускающая уникальное нефтегазовое оборудование, на 83% ускорила процесс создания крайне необходимых задвижек ЗМС 80х70", - говорится в сообщении.

В фонде развития промышленности региона пояснили, что теперь задвижку, на производство которой раньше уходило 11,5 дня, выпускают за 2 дня. Выстроить процесс помог эксперт регионального центра компетенций.

"На Южном Урале производить продукцию для нефтегазовой отрасли начали всего 10-15 лет назад. Для нашей промышленности это новая компетенция, но наши предприятия показывают в ней впечатляющие результаты. Они уже замещают своими изделиями весь ушедший импорт. <…> Областное правительство заинтересовано в развитии таких перспективных и стратегически важных предприятий, как "Анеко", - цитирует министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Павла Рыжего пресс-служба.

Компания "Анеко" - производитель высокотехнологичного устьевого оборудования для бурения, сервиса и эксплуатации нефтегазовых скважин.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Челябинской области на данный момент участниками нацпроекта являются 146 предприятий региона.