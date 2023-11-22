22 ноября, 07:35

Нигерия начнет поставлять СПГ в Германию к 2026 году

Сделку на поставку газа заключили нигерийская компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG

ПРЕТОРИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Нигерийская газовая компания Riverside LNG и немецкая Johannes Schuetze Energy Import AG заключили сделку на поставку сжиженного природного газа (СПГ) на полях германско-нигерийского бизнес-форума в Берлине. На подписании присутствовали президент Нигерии Бола Тинубу и канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Vanguard со ссылкой на заявление пресс-секретаря нигерийского лидера.

"Первые поставки газа из Нигерии в Германию начнутся в 2026 году", - цитирует издание специального советника президента Нигерии по СМИ Аджури Нгелале. Согласно договоренности, Нигерия будет ежегодно поставлять в Германию 850 тыс. тонн СПГ с планируемым увеличением экспорта до 1,2 млн тонн в год, отмечает Vanguard.

Одновременно с газовым контрактом Германия и Нигерия подписали соглашение о финансировании на сумму $500 млн проектов по возобновляемой энергетике в западноафриканской стране, сообщает издание.

Нигерия обладает крупнейшими в Африке и девятыми по размеру в мире запасами природного газа, подтвержденные резервы которого достигают 208 трлн куб. футов. 

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