Sitronics Electro презентовал собственную зарядную станцию для электрокаров

Ее дизайн разработала "Студия Артемия Лебедева"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Оператор сети зарядных станций для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) представил первую собственную медленную зарядную станцию для электромобилей, дизайн которой разработала "Студия Артемия Лебедева". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Оператор зарядной инфраструктуры для электротранспорта Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) презентовал медленную станцию собственной разработки. Дизайн станции разрабатывала "Студия Артемия Лебедева", - говорится в сообщении.

Зарядные станции имеют специальную систему фиксации кабелей, что помогает предотвратить их загрязнение и спутывание. С помощью системы подсветки можно найти зарядку на темной парковке, а также узнать статус работы и важную информацию на лицевой панели станции. Заказывая зарядную станцию, клиент может выбрать тип коннектора (Type 1, Type 2 или GB/T AC), подсветку станции, вариант крепления (напольное или настенное), лицевую панель - стекло или металл.

"При разработке дизайна мы рассмотрели достаточно много различных концепций для нашего продукта, однако остановились на этом дизайне, поскольку для нас было важно создать не только стильный продукт, который отлично впишется в любую инфраструктуру, но и технологичный. Такой подход позволит нам подстраиваться под запросы клиента, оставаясь в рамках единой линейки", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора Sitronics Electro Андрея Гурленова.

Компания запустила разработку собственных зарядных станций для электрокаров в августе этого года. В линейке будут представлены станции двух типов - медленные и быстрые - мощностью от 22 до 150 кВт. Полная линейка собственных электрозарядок будет представлена в первой половине 2024 года.

Sitronics Electro - оператор сети зарядных станций для электротранспорта по всей стране, включая общественный городской и речной транспорт, а также развивает приложение для водителей и ПО для управления зарядными станциями.