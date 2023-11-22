22 ноября, 08:54

Белоруссия и РФ совместно освоят четыре новые технологии в микроэлектронике

Заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик напомнил, что правительством его страны утверждена программа развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия и Россия освоят четыре новых технологии для производства 88 изделий в сфере микроэлектронной промышленности. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, выступая в парламенте страны.

"С российской стороной подписаны все документы по сотрудничеству в данном направлении (микроэлектронике - прим. ТАСС), в том числе дорожная карта, предусматривающая создание четырех новых технологий для освоения производства 88 изделий", - отметил замглавы белорусского правительства.

Пархомчик также напомнил, что правительством Белоруссии утверждена программа развития микроэлектронной промышленности на период до 2030 года. "В 2023-2030 годах на реализацию данной программы будет направлено более 1 млрд рублей (1 млрд бел. рублей - около $327 млн - прим. ТАСС)", - сказал вице-премьер правительства Белоруссии. 

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