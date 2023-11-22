FT: ЕС призывает Германию и другие страны отказаться от энергетических субсидий

По информации газеты, эта мера позволит уложиться в заявленный бюджетный план Евросоюза

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Евросоюз призывает Германию, Мальту, Португалию, Францию, Хорватию и несколько других государств - членов ЕС отказаться от предоставленных домохозяйствам и компаниям энергетических субсидий, чтобы уложиться в заявленный бюджетный план ЕС. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что некоторым странам Евросоюза "необходимо принять скоординированную, разумную финансовую политику, начиная со сворачивания мер энергетической поддержки, что позволит сохранить дефицит бюджета в рамках 3%".

Данная мера также повысит устойчивость государственных финансов, предотвратит усиление инфляционного давления и поможет домохозяйствам восстановить покупательную способность, информирует издание.

По словам Джентилони, в настоящее время девять стран ЕС обладают дефицитным бюджетом, превышающим порог в 3% от ВВП. В их число входит Германия, которая уже начала пересматривать свой бюджет на новый финансовый год, передает Financial Times. По словам министра экономики Германии Роберта Хабека, фонд в €200 млрд, созданный в прошлом году для защиты потребителей от роста цен на электроэнергию, может быть объявлен "неконституционным".

Цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли из-за разрыва отношений между Россией, основным поставщиком европейского газа и нефти, и государствами - членами ЕС.