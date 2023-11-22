Новак заявил, что РФ продолжит повышать эффективность управления в электроэнергетике

Вице-премьер напомнил, что в 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия продолжит повышать эффективность управления в электроэнергетическом комплексе. При этом особое внимание будет уделено восстановлению развития энергетического потенциала новых субъектов страны, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации.

Он напомнил, что в 2024 году планируется ввести эталоны операционных расходов, а также единый центр ответственности в каждом регионе. Кроме того, количество территориальных сетевых организаций сократится - будет проведена их оптимизация и консолидация в целях повышения надежности электроснабжения регионов.

По словам Новака, особое внимание уделяется восстановлению развития энергетического потенциала новых субъектов РФ. "В ближайшие два года планируется восстановление более 2 тыс. МВт генерирующей мощности, свыше 400 электросетевых объектов, более 1300 км магистральных и распределительных газопроводов", - сказал он.

Эти масштабные программы и проекты нацелены на развитие внутреннего рынка и его емкости. "Говорю не только о покрытии текущих потребностей - прежде всего, о формировании мощного энергетического резерва для реализации национальных целей развития", - подытожил он.