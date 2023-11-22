22 ноября, 10:15

Матвиенко призвала ускорить принятие проекта о праве частной охраны ТЭК сбивать БПЛА

По словам спикера Совета Федерации, беспилотные летательные аппараты представляют серьезную угрозу для объектов топливно-энергетического комплекса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Законопроект, который даст право сотрудникам частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам (БПЛА), необходимо принять как можно скорее. От этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

"Частные охранные структуры, в основном которые охраняют ТЭК, они не имеют права бороться с беспилотниками, у них нет такого права. В Думу внесен законопроект, который дает им право уничтожать эти беспилотники. Я попрошу комитет по экономике, комитет по обороне, займитесь, пожалуйста, давайте побыстрее примем", - отметила она.

Спикер Совфеда добавила, что беспилотные летательные аппараты представляют серьезную угрозу для объектов ТЭК.

Ранее члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Думу законопроект, который даст право сотрудникам частной охраны на объектах ТЭК противодействовать беспилотникам. В настоящее время право противодействовать беспилотникам есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Ранее глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснял, что инициатива также уточнит понятие "зона безопасности объекта ТЭК", в нее будет включено и воздушное пространство над территорией объекта. У частной охраны на объектах ТЭК "появится право противодействовать беспилотникам", отмечал Турчак в Telegram-канале. 

Теги:
Матвиенко, Валентина ИвановнаТурчак, Андрей АнатольевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация