Матвиенко призвала ускорить принятие проекта о праве частной охраны ТЭК сбивать БПЛА

По словам спикера Совета Федерации, беспилотные летательные аппараты представляют серьезную угрозу для объектов топливно-энергетического комплекса

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Законопроект, который даст право сотрудникам частной охраны на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) противодействовать беспилотникам (БПЛА), необходимо принять как можно скорее. От этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

"Частные охранные структуры, в основном которые охраняют ТЭК, они не имеют права бороться с беспилотниками, у них нет такого права. В Думу внесен законопроект, который дает им право уничтожать эти беспилотники. Я попрошу комитет по экономике, комитет по обороне, займитесь, пожалуйста, давайте побыстрее примем", - отметила она.

Спикер Совфеда добавила, что беспилотные летательные аппараты представляют серьезную угрозу для объектов ТЭК.

Ранее члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Думу законопроект, который даст право сотрудникам частной охраны на объектах ТЭК противодействовать беспилотникам. В настоящее время право противодействовать беспилотникам есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

Ранее глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснял, что инициатива также уточнит понятие "зона безопасности объекта ТЭК", в нее будет включено и воздушное пространство над территорией объекта. У частной охраны на объектах ТЭК "появится право противодействовать беспилотникам", отмечал Турчак в Telegram-канале.