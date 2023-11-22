Более 90 млрд рублей направят на поддержку промышленности Москвы в 2024 году

По словам министра правительства города, руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой, в проекте бюджета на трехлетний период сохранен высокий приоритет для мер поддержки экономики

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Суммарная поддержка столичной промышленности в следующем году превышает 90 млрд рублей. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

"У нас поддержка промышленности осуществляется в рамках программы "Экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности". Общий объем расходов бюджета на поддержу промышленности составляет в 2024 году в проекте бюджета более 80 млрд рублей. И, как мы вчера отмечали на заседании комиссии [Мосгордумы] по экономической и социальной политике], основные направления, основные суммы из этого объема приходится на создание инфраструктуры для развития в Москве новых современных экологичных промышленных производств и на прямую финансовую поддержку в виде субсидий и грантов. То есть общий объем в целом 80,2 млрд рублей", - сказала Зяббарова в ходе пленарного заседания столичного парламента.

Она подчеркнула, что прямые расходы - это не единственный метод поддержки промышленности. "Не нужно забывать о налоговых преференциях. И льготы по всем видам налогов субъектам промышленного производства, резидентам особых экономических зон по нашим оценкам составляют более 11 млрд рублей, то есть это так называемые налоговые расходы. Можно сложить 80 млрд в проекте бюджета в расходной части и плюс еще налоговые расходы в виде преференций - еще 11 млрд. Итого более 90 млрд рублей совокупный объем поддержки", - пояснила министр.

По ее словам, в проекте бюджета на трехлетний период сохранен высокий приоритет и для мер поддержки экономики. "Будет осуществляться поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры для промышленных предприятий, действие программ льготного кредитования. Продолжится комплексное развитие территорий бывших московских промзон. В результате на их месте создаются высокотехнологичные производства с новыми рабочими местами, деловые центры, социальные объекты и общественные пространства", - заверила Зяббарова.

Рассмотрение проекта бюджета

Депутаты Мосгордумы рассматривают проект бюджета Москвы на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов на пленарном заседании столичного парламента 22 ноября. Ранее проект был сформирован столичным правительством. Мэр столицы Сергей Собянин уточнял, что 50% расходов будут направлены на соцподдержку москвичей.

13 октября документ был внесен в столичный парламент. Как уточнял в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, городской парламент должен закончить рассмотрение бюджета не позднее 1 декабря.

Общественное обсуждение законопроекта проходило с 7 по 11 ноября в онлайн-формате, москвичи направляли свои предложения, заявления и замечания, воспользовавшись специальной формой на сайте городской Общественной палаты или написав письмо на электронную почту. Всего в общественном обсуждении приняли участие почти 14,2 тыс. человек, в том числе 390 представителей общественных объединений или некоммерческих организаций. Итоговый протокол общественного обсуждения с около 14,7 тыс. рекомендаций был направлен мэру столицы и в Мосгордуму.

Согласно документу, доходы бюджета Москвы в 2024 году запланированы с ростом на 7% и прогнозируются в объеме почти 4,3 трлн рублей. Расходы бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 4,8 трлн рублей, при этом расходы на реализацию 13 госпрограмм Москвы, среди которых развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия, социальная поддержка жителей, составят 4,4 трлн рублей. Дефицит на следующий год планируется в объеме 500,3 млрд рублей, в плановом периоде будет обеспечено снижение дефицита.