В Саратовской области снизили налоги для владельцев катеров и моторных лодок

Изменения затронут около 7 тыс. владельцев

САРАТОВ, 22 ноября. /ТАСС/. Законопроект о снижении транспортного налога для владельцев катеров и моторных лодок в двух чтениях приняли депутаты Саратовской областной думы. Изменения затронут около 7 тыс. владельцев.

"Выходим к вам с инициативой ввести более мелкую градацию для владельцев катеров и моторных лодок в зависимости от мощности мотора с соответствующим понижением ставки транспортных налогов. Снижения, которые мы предлагаем, затронет порядка 7 тыс. владельцев лодок и катеров", - сказал министр экономического развития региона Андрей Разборов. Согласно пояснительной записке, снижение составит от 10 до 60 рублей с 1 л.с.

По словам министра, в связи с принятыми поправками в следующем году бюджет региона недополучит, по предварительным оценкам, 7,4 млн рублей.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Бусаргин, ранее дифференциация ставок транспортного налога на катера и моторные лодки была представлена четырьмя диапазонами в зависимости от мощности двигателя. Теперь таких диапазонов восемь. "Изменения позволят, например, снизить транспортный налог для владельцев судов мощностью от 100 до 150 л.с. на 60 рублей с 1 л.с. . При мощности от 75 до 90 л.с. - на 20 рублей с 1 л.с. ", - уточнил глава региона.