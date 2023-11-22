Росатом завершил утилизацию плавтехбазы "Лепсе" в Заполярье

Около 70 лет находятся в пунктах хранения блоки упаковок, либо корпуса реакторов, которые были раньше установлены на ледоколах или подводных лодках

САЙДА-ГУБА /Мурманская область/, 22 ноября. /ТАСС/. Росатом завершил 10-летнюю программу утилизации опасного ядерного и химического наследия - плавучей технической базы "Лепсе" в Мурманской области, которая обеспечивала работу первых атомных ледоколов и чье хранилище отработавшего ядерного топлива много лет представляло значительный экологический риск для региона и всей страны. В хранилище реакторных отсеков, расположенное в поселке Сайда-Губа, установлена последняя, носовая блок-упаковка с дезактивированными фрагментами судна, сообщил журналистам заместитель гендиректора госкорпорации "Росатом" Андрей Никипелов.

"Мы видим здесь уже финишный блок упаковок, в которых когда-то находилось ядерное топливо, которое приведено в безопасное состояние и будет находиться здесь долгое время. Это действительно был самый опасный объект и на территории Северо-Запада России, и на территории всей страны именно в силу невозможности просто извлечь отработавшее ядерное топливо", - сказал Никипелов.

По его словам, ориентировочно 70 лет находятся в пунктах хранения блоки упаковок, либо корпуса реакторов, которые были раньше установлены на ледоколах или подводных лодках с тем, чтобы уменьшился радиационный фон до тех значений, когда с ним можно дальше работать. Дальше их предстоит разбирать, резать и утилизировать. В итоге металл также будет переработан, извлечены радиактивно опасные вещества, которые будут храниться в отдельном месте. Это будет занимать гораздо меньшие объемы, чем сейчас.

История утилизации

Все этапы работы были сложными, отметил Никипелов. После вывода плавтехбазы "Лепсе" из эксплуатации выяснилось, что часть топлива повреждена и ее невозможно извлечь обычными штатными способами. Получилось, что для проведения элементарной операции по извлечению нужно было придумать специальную технологию его извлечения, чтобы не допустить последствий в окружающей среде, чтобы радиация не вышла за пределы безопасного контура. Фактически извлекались целые конструкции, чтобы топливо не повредилось. Дальше встал вопрос, что делать с самим корпусом: его обрезали до тех пор, пока это было возможно с точки зрения радиационной безопасности, а в дальнейшем построили целое наземное сооружение-укрытие, куда поместили эту часть плавтехбазы. Внутри были созданы специальные роботехнические комплексы, которые удаленно разбирали объект на части, извлекали наиболее опасные элементы, упаковывали их, приводили в безопасное состояние для дальнейшей транспортировки.

По информации госкорпорации, сейчас фрагменты судна не представляют опасности, на них устанавливается снаружи дополнительная биологическая защита, которая обеспечит безопасность при долговременном хранении.

О плавтехбазе

Судно "Лепсе" начали строить в 1934 году на николаевских верфях обычным транспортом-лесовозом (сухогрузом), но по прямому назначению судно не использовалось. Во время Великой Отечественной войны пароход вынуждены были затопить при наступлении немцев на город. После войны судно пытались восстановить, но затем передали ленинградским корабелам, которые в 1961 году достроили "Лепсе" как плавучую техническую базу для обслуживания атомного флота России. Оборудовали хранилищем для отработавшего ядерного топлива, цистернами для сбора и временного хранения жидких радиоактивных отходов и производственными помещениями для проведения технологических операций с реакторным оборудованием. После "Лепсе" оказалось в Мурманском пароходстве.

С 1964 по 1988 годы плавтехбаза не только обслуживала ядерные энергетические установки атомных ледоколов "Ленин", "Арктика" и "Сибирь", но и выполняла рейсы с радиоактивными грузами к местам захоронения их в Баренцевом и Карском морях. С 1981 года на смену "Лепсе" пришла плавтехбаза "Имандра". Далее "Лепсе" стали использовать только для временного хранения радиоактивных отходов, а в 1988 году вывели из эксплуатации, в 1990 году его поставлено на якорь в районе Мурманска.

Отработавшее ядерное топливо на "Лепсе" хранилось в так называемом "мокром" режиме, когда пеналы заполнялись водой. В результате длительного хранения топливных сборок в воде произошло их коррозионное разрушение. Для дополнительного инженерного барьера в 1991 году межбаковое пространство хранилища на "Лепсе" заполнили специальными бетонными смесями. Обследование судна и разработка проекта утилизации начались в 2005 году. С 2012 по 2017 годы плавбазу "Лепсе" постепенно демонтировали, металлолом утилизировали. Отработавшее ядерное топливо вывозили для переработки на "Маяк". В апреле 2022 года туда ушла последняя партия топлива, и в ноябре этого года туда встал последний фрагмент судна.